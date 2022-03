Italia U19, Nasti: "Ce la giocheremo fino all'ultimo secondo"

Fonte: figc.it

Il day after del match pareggiato (2-2) ieri contro la Germania, esordio di questa seconda fase delle qualificazioni europee, è cominciato con una seduta di scarico e proseguito recuperando le forze per preparare il prossimo impegno di dopo domani (sabato 26 marzo alle 15) contro la Finlandia. Il secondo match contro i padroni di casa sarà trasmesso, a partire dalle 15, in diretta streaming sul sito della FIGC. La partita di ieri, andata anch’essa in streaming, ha avuto un risultato lusinghiero, trattandosi in assoluto della prima diretta per una partita di una Nazionale giovanile giocata all’estero: complessivamente sono state 36.000 le visualizzazioni, tra live e visioni successive sul sito web e il canale youtube della Federazione. Un’esperienza a cui la FIGC darà seguito, per valorizzare un patrimonio come quello giovanile e offrire un servizio sicuramente gradito ai tanti appassionati.

Una buona notizia per Carmine Nunziata è il recupero di Cesare Casadei, centrocampista della Primavera dell’Inter, che ieri non ha potuto essere in campo in quanto doveva scontare una squalifica proveniente dal primo turno di qualificazione. Ma, soprattutto, buone notizie per il tecnico Azzurro per il comportamento tenuto sul campo dai suoi ragazzi e per la certezza di poter contare su tutti gli elementi del gruppo, come è successo ieri con l’entrata di Nasti nel secondo tempo, al suo esordio in questa Nazionale e autore del gol del pareggio.

Marco Nasti nasce a Milano, un bambino con tanta energia, tanto che la madre lo porta a La Barona, società dilettantistica, perché potesse avere con il calcio una valvola di sfogo. Ma è lì che scoppia la passione. Marco prosegue con Lombardia 1 e, a 11 anni, entra nelle giovanili del Milan. Non si è più mosso da lì, percorrendo tutta la filiera fino ad arrivare alla Primavera rossonera dove, quest’anno, ha realizzato 11 reti in 15 partite. Attaccante ambidestro, potenza nel sinistro, precisione nel destro, ama attaccare la profondità e giocare spalle alla porta. Si ispira a Benzema e ammira molto il gioco di Scamacca: il suo sogno è seguirne le orme, esordendo in Serie A col Milan e, un domani, arrivare alla Nazionale maggiore.

La sua carriera in Azzurro, passa per le selezioni della Nazionale Under 15 di Antonio Rocca e gioca la sua prima partita 3 anni fa, in una doppia amichevole contro l’Olanda, nella Nazionale Under 16 guidata da Daniele Zoratto. Ieri esordio e gol in Under 19: “ Non ci credevo: quando ho visto la palla entrare – dice sorridendo Marco – non ho capito più nulla, una gioia incontenibile e l’abbraccio dei compagni. Me lo ricorderò per sempre.” Dopo il gol del vantaggio Azzurro segnato da Gnonto, gli rimane una piccola delusione per il pareggio ottenuto dalla Germania allo scadere: “Una palla persa a centrocampo, il fallo al limite dell’area e quella punizione battuta da Rhein (capitano della Germania): peccato, ce l’avevamo quasi fatta, ma rimane l’orgoglio di una partita giocata con grande determinazione e spirito di gruppo.” Sabato il secondo match contro i padroni di casa della Finlandia (ieri sconfitti dal Belgio 3-1): “ Saranno cattivi e avranno il favore del pubblico quindi dovremo mettere in campo la stessa determinazione che abbiamo avuto con i tedeschi. Ce la giocheremo fino all’ultimo secondo.”

Calendario delle partite e classifica (orario Italia - Finlandia +1)

Mercoledì 23 marzo

Italia-Germania 2-2

Finlandia-Belgio 1-3

Belgio 3 pt, Italia e Germania 1, Finlandia 0

Sabato 26 marzo

Belgio-Germania, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 10.00

Finlandia-Italia, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 15.00 (diretta streaming sul sito della FIGC)

Martedì 29 marzo

Germania-Finlandia, Helsinki Football Stadium (Helsinki), ore 16.30

Belgio-Italia, Myyrmäki Stadium (Vantaa), ore 16.30 (diretta streaming sul sito della FIGC)