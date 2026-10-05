Italia U21, la formazione contro la Polonia: Cisse e Bartesaghi dal 1', panchina per Camarda

Italia U21, la formazione contro la Polonia: Cisse e Bartesaghi dal 1', panchina per CamardaMilanNews.it
Oggi alle 17:24News
di Niccolò Crespi

Alle 18.15 l’Italia U21 scenderà in campo nell’ultima giornata di qualificazioni al prossimo campionato Europeo di categoria. In caso di vittoria con almeno due gol di scarto, gli azzurri potranno qualificarsi direttamente stasera. Di seguito le formazioni ufficiali: titolari Cisse e Bartesaghi. Panchina per Camarda:

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberati, Cissé, Koleosho.
A disp.: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli. All. Silvio Baldini

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik, Krajevski, Monka, Eke, Gurgul; Kowalczyk, Kocaba; Urbanski, Mazurek, Pienko; Bak. A disp.: Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajevski, Luberecki, Oyedele, Drachal, Duda. All. Adam Majevski

Arbitro: Florian Badstübner (GER)
Assistenti: Sven Waschitzki (GER) - Philipp Hüwe (GER)
Quarto Ufficiale: Robin Braun (GER)