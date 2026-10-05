Italia U21 qualificata agli Europei, 6-2 alla Polonia: Cisse e Bartesaghi protagonisti
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l’Italia U21 batte 5-1 la Polonia, raggiunta al primo posto in classifica dagli azzurri, e si qualifica al prossimo turno.
l'Italia U21 di Baldini ha schiantato per 6-2 la Polonia, capolista del Gruppo E degli Europei, raggiunta dagli azzurri proprio grazie a questa vittoria. Con i tre punti conquistati oggi, Cisse, Bartesaghi e compagni hanno raggiunto ufficialmente la prossima fase. A partecipare alla goleada sono stati Koleosho, due volte Ndour, con un gol segnato dalla propria metà campo che ha sorpreso il portiere polacco fuori dai pali, Lipani, Fini e Cherubini. 62 i minuti giocati dal rossonero Cisse, uscito al posto di Camarda che ha giocato i restanti 30, mentre partita intera per l'esterno Davide Bartesaghi.
IL TABELLINO DEL MATCH
ITALIA - POLONIA 5-1
16' Koleosho
26' Ndour
54' Ndour
59' Lipani
65' Mikolajewski
66' Fini
85' Zewlakov
86' Cherubini
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