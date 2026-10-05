Italia U21, stasera sfida decisiva contro la Polonia. Baldini annuncia la formazione: Bartesaghi e Cisse dal 1'

Nella formazione titolare dell'Italia Under 21 che stasera affronterà la Polonia, sono presenti anche due giocatori del Milan

Stasera alle 18.15 a Pescara, l'Italia Under 21 di Silvio Baldini scenderà in campo nella sfida decisiva contro la Polonia, con in palio la qualificazione diretta alla fase finale dell’Europeo. Durante la conferenza stampa della vigilia, il ct degli azzurrini ha annunciato la formazione come riporta il sito della FIGC: "Palmisani sarà il portiere, davanti a lui Ahanor (aggregatosi nei giorni scorsi dopo aver iniziato la ‘finestra’ internazionale con la Nazionale A), Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi, al rientro dalla squalifica; Pisilli, Faticanti e Ndour saranno i centrocampisti, con Liberali, Cisse e Koleosho nel tridente offensivo". Queste le parole di Baldini sulle sue scelte: "Titolari, però, è una brutta parola: questi sono quelli che saranno utili nel primo tempo, contro una Polonia che credo giocherà come all’andata, cercando in campo aperto di tirare fuori i nostri difensori centrali”.

Sulla partita, il tecnico italiano ha invece spiegato: "Ho detto alla squadra che partite come quella di giovedì contro l'Armenia esistono e spesso si perdono: sono stati bravi a vincerla perché sono un grande gruppo, che per 15 giorni si è allenato con grandissimo impegno e professionalità. C’è la convinzione che domani vinceremo, affrontando l’avversaria con il giusto spirito, senza risparmiarsi”.