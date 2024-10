Italia Under 20: Bartesaghi e Bakoune titolari contro il Portogallo

vedi letture

L'Italia under 20 del Ct Bernardo Corradi gioca alle ore 18 la sua seconda amichevole di questa pausa per le Nazionali. Gli Azzurrini sfidano il Portogallo in trasferta, a Coimbra. Nella formazione titolare c'è posto anche per due calciatori rossoneri come Davide Bartesaghi e Adam Bakoune. Panchina invece per Kevin Zeroli. Questo l'11 scelto da mister Corradi:

ITALIA U20 (3-5-2):

Magro

Kofler, Bartesaghi, Idrissi

Bakoune, Harder, Manzoni, Menegazzo, Corradi

Vavassori, Konate