Italia, Viscidi: "Più che del contratto sono contento se Camarda fa dei minuti di gioco con la prima squadra"

Maurizio Viscidi, coordinatore delle giovanili azzurre, è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni in particolare su Francesco Camarda.

“Più che del contratto sono contento se Camarda fa dei minuti di gioco con la prima squadra. Uno dei rischi dei nostri giovani è quello di giocare molto e bene a livello giovanile e poi trovare un po’ le porte chiuse nelle prime squadre. Un contratto è sicuramente una cosa importante, vuol dire che la società che ci crede. Questo crederci non deve tradursi solo in un contratto economico ma anche in minuti di gioco. Camarda, Liberali e Mosconi puntano sempre l’avversario. Se da qui a 4 anni li vediamo giocare a due tocchi spalle alla porta avremo sbagliato a lavorare”.