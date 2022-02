Italiano con Sarri: "Sarei per il sorteggio integrale in Coppa Italia sin dai primi turni"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, risponde alle parole dure di Maurizio Sarri sulla formula della Coppa Italia. "Ognuno ha la propria opinione: ora non ci sono più squadre di C, ma solo B e A. Sarebbe bello un sorteggio integrale dall'inizio. Sarebbe bello al primo turno Fiorentina-Cosenza o Fiorentina-Juventus. Vedendo gli altri paesi, anche in Inghilterra, tra squadre di altre categorie, con gli stadi pieni... È una formula che mi piacerebbe vedere ma ci adeguiamo. Siamo stati bravi ad arrivare fino a qui, ora troviamo una delle migliori in Italia e vedremo quello di cui siamo capaci".