Jacobelli: "Con i se e con i ma non si commenta il calcio. Davanti non avevi una squadra mostruosa"

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato così la brutta sconfitta casalinga del Milan contro il Borussia Dortmund: “Il Milan ha giocato molto male, una prestazione disastrosa. Non me l’aspettavo. Se quel rigore non fosse stato sbagliato… Ma con i se e con i ma non si può raccontare il calcio. Il Borussia ha meritato".

Jacobelli non è soddisfatto dell'atteggiamento: "Non abbiamo visto quel furore che il Milan aveva mostrato col PSG. Mi aspettavo Loftus-Cheek protagonista, ma non lo è stato. Chukwueze ha finalmente fatto vedere un colpo del suo repertorio. Voglio capire cosa non ha funzionato, non è che davanti avevi una squadra mostruosa”.