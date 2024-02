Jacobelli dopo Rennes: "Tre gli aspetti positivi per il Milan"

vedi letture

Quanta sofferenza per il Milan al Roazhon Park di Rennes. I rossoneri vengono sconfitti 3-2 dai francesi e vanno per tre volte sotto dopo aver recuperato per due volte. Gli ultimi venticinque minuti circa sono tutti in apnea per i rossoneri che devono contenere un Rennes molto generoso che prova a trovare i due gol che potevano valere dei clamorosi tempi supplementari. Nello studio di Milan Tv, a fine partita, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli che ha analizzato la partita.

Le parole di Jacobelli sui tre aspetti positivi che il Milan si porta a casa da Rennes: "Tre gli aspetti positivi: prima la qualificazione; l’ottavo gol stagionale di Jovic che si conferma una valida alternativa quando Pioli vuol fare rifiatare Giroud; poi il gol di Leao che va in porta con il pallone anche se mi ha colpito l’esultanza".