Jacobelli su Torino-Milan: "Il Milan non può e non deve fermarsi al pari col Bologna"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Xavier Jacobelli, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan da Scudetto: "Il Milan non deve avere la sindrome del braccino corto: è stato sempre protagonista e non può e non deve fermarsi alle conseguenze del pareggio contro il Bologna. Non sarà facile: il Torino non ha mai battuto una grande e questa partita è delicata".