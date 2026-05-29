Jaissle-Milan: è sotto contratto fino al 2027, servirà pagare per liberarlo

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Jaissle in orbita Milan: il tecnico tedesco ha un contratto fino al 2027 con l'Al Ahli. Per averlo servirà pagare una penale onerosa

Matthias Jaissle è il nome emergente per la panchina del Milan: il tedesco di 38 anni è l'allenatore dell'Al Ahli in Arabia Saudita dal 2023 ed è riuscito nell'impresa di vincere per due volte la Champions League asiatica. È il profilo portato in palmo di mano da Ralf Rangnick nel momento in cui Cardinale e Ibrahimovic accetteranno di affidargli la direzione dell'area tecnica del Milan con tutte le condizioni che ne conseguono, che possono essere ridotte a un'unica frase: carta bianca e libertà di movimento su tutto.

JAISSLE-MILAN: SERVE PAGARE

Come detto Jaissle è allenatore dell'Al Ahli e lo è ancora fino al 2027, da contratto. L'allenatore tedesco, dunque, se vorrà essere raggiunto dal Milan, dovrà essere liberato dietro il pagamento di una penale che si annuncia onerosa. Grazie ai suoi successi in Arabia, il tecnico è molto stimato dal suo attuale club e chiaramente ha uno stipendio molto elevato di 11,5 milioni a stagione. Rangnick spingerà molto per riunirsi a Jaissle che ha allenato all'Hoffenheim e con cui ha collaborato per un breve periodo di tempo quando dirigeva le operazioni sportive del gruppo RedBull e lo stesso Jaissle era tecnico del Salisburgo. Con idee innovative di calcio e un gioco propositivo, Jaissle può rispondere al canone di allenatore "alla Fabregas" che Gerry Cardinale ha dichiarato di voler avere sulla panchina rossonera a partire della prossima stagione sportiva.