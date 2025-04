Jankulovski: "Non mi riesco a immaginare un Milan senza Europa. Stagione strana"

L'ex terzino di Milan, Napoli e Udinese, Marek Jankulovski nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb dall'evento "Bare Knuckle Fighting Championship" a Firenze ha parlato anche di alcuni temi caldi legati al Milan ed in particolare a Sergio Conceicao. Per poi esporsi anche sul suo rivale sulla panchina del Napoli, Antonio Conte.

Sei legato ai colori rossoneri: il Milan ha vissuto una stagione altalenante, ma è in finale di Coppa Italia.

"E' una stagione strana, ma comunque ha vinto la Supercoppa Italiana a gennaio, ora speriamo che vinca la Coppa Italia: non sono magari i due trofei dei più prestigiosi che si aspettano i tifosi, lo Scudetto o la Champions, però comunque spero che vinciamo questo trofeo anche per essere sicuri di andare in Europa. Non mi riesco a immaginare il Milan fare una stagione senza Europa. Penso sempre positivo e spero che il prossimo anno possa essere diverso".

In caso di vittoria, Conceicao meriterebbe la riconferma?

"Non è facile, personalmente non lo conosco, ma ho visto fin troppa pressione su di lui dall'inizio. Adesso sentendo le cose che si dicono, dall'esterno penso che anche se dovesse vincere la Coppa Italia forse non verrebbe confermato. Dal mio punto di vista è difficile, perché avrebbe comunque vinto 2 trofei, dopo tanto tempo in cui non succedeva, ma poi decide la società, con Ibrahimovic, loro sanno che devono fare".