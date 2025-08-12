MN - Non solo Estupinan. Quali sono i consigli per gli acquisti dall'Ecuador

Oggi è stato presentato alla stampa Pervis Estupiñán. Ma come è stato accolto il suo trasferimento al Milan in Ecuador? Ne abbiamo parlato col collega di Radio Stereo Fiesta 94.5, Wilson Marcelo Cordoba. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

In termini di acquisti, possiamo considerare l'acquisto di Estupiñán al Milan il giocatore ecuadoriano più importante della storia?

"Sebbene l'ingaggio di Pervis sia importante, non posso considerarlo il più importante della storia perché prima avevamo modelli come Ivan Kaviedes, Alex Aguinaga, Carlos Tenorio che hanno aperto il mercato agli ecuadoriani all'estero e in questa nuova era abbiamo figure mondiali come William Pacho e Moises Caicedo che stanno trionfando in Europa".

Ci sono giocatori ecuadoriani che ritieni dovrebbero essere attentamente monitorati dai migliori club europei?

"Qui ci sono molti talenti da ammirare, come i giocatori dell'Independiente del Valle. Per fare alcuni nomi dico Emerson Pata, Darwin Guagua, Patrick Mercado, Juan Angulo. Di fatto questo club sta diventando il vivaio della nazionale ecuadoriana".

