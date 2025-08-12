Pruzzo: "Hojlund-Milan? Non credo voglia lasciare lo United, ma se torna in Italia con le giuste motivazioni può fare ottime cose"

vedi letture

Roberto Pruzzo, ex attaccante, intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan: "Varie società hanno investito più sugli allenatori che sui giocatori. Poi è chiaro che quando devi assemblare numerosi giocatori nuovi un po' di tempo ci vuole. Hojlund-Milan? Non credo voglia lasciare lo United perché vuol dimostrare di essere un grande attaccante. Se poi torna in Italia con le giuste motivazioni può fare ottime cose".

Sul prossimo campionato di Serie A ed in particolare sulla favorita per lo scudetto, Pruzzo ha spiegato: "Se il Napoli è il vero favorito per lo scudetto? Sembra di sì anche se comunque l'Inter era già forte di suo. Per i nerazzurri c'è da capire come andrà a finire la vicenda Lookman ma rimane molto competitiva".