Thiaw al Newcastle: il Milan ringrazia e saluta il tedesco con questo video social

Poco dopo aver pubblicato il comunicato ufficiale sul proprio sito web, il Milan ringrazia e saluta così Malick Thiaw attraverso un video postato sul proprio Profilo Instagram. Il difensore tedesco saluta dopo tre stagioni in rossonero, dove ha vinto una Supercoppa Italiana e segnato un gol, in Champions al Real Madrid.

Il comunicato ufficiale

Ufficiale la cessione del difensore al Newcastle United FC

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw al Newcastle United FC.

Il Club ringrazia Malick per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.