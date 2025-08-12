Sabatini su Liberali al Catanzaro: "Il Milan ha limitato i danni con una vecchia comproprietà"
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla cessione di Mattia Liberali al Catanzaro: "Ragazzo che farà strada, che giocherà in Serie A. Ma se non ha rinnovato il contratto è perché avrà fatto bene i suoi conti. Tecnicamente è bravo, fisicamente da formare, come personalità credo anche. Un anno a Catanzaro non gli farà male e il Milan ha limitato i danni, ha fatto diciamo una vecchia comproprietà col Catanzaro".
