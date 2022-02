Jorge Costa: "Peccato che una tra Italia e Portogallo non giocherà i Mondiali"

Jorge Costa, ex calciatore oggi tecnico del Farense, è stato intervistato dal Corriere dello Sport, quotidiano a cui ha espresso la propria opinone sui play-off Mondiali che vedranno impegnate anche Italia e Portogallo: "Aspettiamo, perché prima dell’eventuale finale dei playoff le due squadre devono vincere una partita. In ogni caso è un peccato che una delle due nazioni non possa andare in Qatar. Purtroppo penso anche che entrambe avrebbero dovuto conquistarsi la qualificazione prima. Quando arrivi allo spareggio è sempre difficile prevedere come finirà".