Jorginho rivela: "Potevo tornare in Italia, ma tra il dire e il fare c'è tanta strada"

Sangue brasiliano, cuore italiano. Jorginho è nato e cresciuto calcisticamente in Italia. Da Verona fino a diventare grande, con il Napoli e poi in Inghilterra tra Chelsea ed Arsenal. Nel tempo è diventato pilastro irrinunciabile della Nazionale Italiana che con Roberto Mancini ha conquistato un Europeo. La stessa Nazionale che oggi fatica e cerca un nuovo ct, con Gennaro Gattuso pronto a raccogliere il testimone di Luciano Spalletti. E chissà che nel futuro non possa esserci nuovamente spazio per Jorginho con la maglia azzurra. Il centrocampista italo brasiliano intanto si gode la sua nuova avventura al Flamengo. E in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com parla della nuova sfida che lo attende. Con un occhio, sempre, al ritorno in azzurro.

Jorginho, perché il Flamengo?

"“È il paese dove sono nato e non ho mai giocato. Avevo voglia di fare questa esperienza. Vorrei fare bene anche qui per dare soddisfazioni alla mia famiglia".

Che squadra ha trovato?

"Un bel gruppo, motivato. E abbiamo un tecnico molto bravo, preparato. Vogliamo vincere. Mi aspetto un Flamengo forte".

Ha avuto la possibilità di tornare in Italia?

“Si. Ma tra il dire e il fare c'è tanta strada. Sono felice della scelta fatta".

Che esperienza è stata per lei quella inglese? Prima con il Chelsea e poi con l'Arsenal...

“Un'esperienza bellissima, che mi ha fatto crescere molto come giocatore e come persona. Ho imparato a conoscere la cultura inglese. Il paese, la gente. Ho vinto tanto. È stato tutto molto bello”.

Andiamo alla Nazionale.... Che effetto le fa vederla in difficoltà?

“Fa male, davvero. Mi dispiace. L’Italia merita di stare in alto, sempre".

Ci pensa al ritorno in azzurro?

“Certo che si. La Nazionale è un grande privilegio. E quando chiama si risponde sempre".

Al Flamengo potrebbe avere meno risalto in ottica azzurra?

"No, perché? Sono in un grande club che ha grande visibilità. Io devo farei il mio lavoro come ho sempre fatto. Il resto è una conseguenza. E ovviamente sarei felice di tornare in azzurro".

Andremo al Mondiale? Oggi la strada sembra in salita...

“Quando abbiamo iniziato il cammino per l'Europeo ci credevate che avremmo potuto vincerlo? E invece è successo. Bisogna crederci. L'Italia merita di stare in alto"

Con Jorginho di nuovo in azzurro...

"Sarebbe un grande privilegio”.

Talenti brasiliani: oggi in Italia ne arrivano meno di un tempo. Perché?

“Le squadre magari guardano altrove. A volte le cose cambiano di periodo in periodo. Magari cercano oggi cercano giovani da altre parti. Più avanti magari si tornerà a guardare anche al Brasile".

Intanto il Napoli ha vinto un altro scudetto. E il suo ex Verona ha portato a casa una salvezza importante.

“Due grandissimi risultati. Lo scudetto del Napoli è stato bellissimo. Sono felice, davvero. Anche per la salvezza del Verona".