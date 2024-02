Jovic come Di Maria: espulso dopo essere cascato nella trappola di Izzo

Al settimo minuto della ripresa nella gara di ieri sera tra Monza e Milan, l'arbitro Colombo di Como ha notato la sbracciata di Jovic a Izzo e ha ammonito il calciatore serbo, prima di essere richiamato al Var ed espellere l'attaccante rossonero per lo schiaffo al volto del difensore del Monza. Luka Jovic è così caduto nella trappola di Armando Izzo che da tutta la partita, e in particolare a inizio secondo tempo, ha provocato e infastidito il serbo con vecchi trucchetti del mestiere. Nulla che possa giustificare il comportamento di Jovic ma senza dubbio una leggera attenuante, dato che lo stesso Izzo non è nuovo a questi comportamenti.

Nella rete del difensore della squadra brianzola ci era cascato anche un campione come Angel Di Maria, l'anno scorso in un Monza-Juventus: la dinamica era stata la medesima, provocazioni del difensore a tal punto da scatenare la reazione eccessiva dell'argentino ex Juve che era stato mandato sotto la doccia.