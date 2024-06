Jovic "fantasma" nella sconfitta della Serbia contro l'Inghilterra: le pagelle

Dopo Reijnders, ieri sera è stato il momento di Luka Jovic che con la sua Serbia ha esordito nel Campionato Europeo che si sta giocando in Germania. Una gara inaugurale amara per la squadra balcanica che ha perso solo 1-0 contro l'Inghilterra, una delle grandi favorite per la vittoria finale. Il centravanti rossonero, che secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni dovrebbe essere confermato nella rosa di Paulo Fonseca, è subentrato giocando la mezz'ora finale, risultando avulso dal gioco.

Di seguito si riportano le pagelle di Gazzetta dello Sport e Tuttosport sulla prestazione di Luka Jovic:

Gazzetta dello Sport, 6: "Entra e si piazza vicino a Vlahovic in attacco, aiutando a dare un’altra dimensione alla Serbia"

Tuttosport, 5: "Un fantasma, o quasi"