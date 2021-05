Juve-Milan 0-3, la classifica: vittoria fondamentale per la corsa Champions, rossoneri a 72 punti

Il Milan sbanca l'Allianz Stadium per la prima volta della sua storia, e lo fa in quello che probabilmente è il match più importante degli ultimi 8 anni. Contro la Juventus decidono Diaz, Rebic e Tomori, per un 3-0 che non lascia spazio a repliche. Scontro diretto per la Champions vinto alla grandissima, tre punti che pesano come un macigno che lanciano il Milan in classifica a 72 punti.

Inter 85

Atalanta 72

Milan 72

Napoli 70

Juventus 69

Lazio 64*

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 45

Verona 43

Udinese 40

Bologna 40

Fiorentina 38

Genoa 36

Torino 35*

Cagliari 35

Spezia 34

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18

* Una partita in meno