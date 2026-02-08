Juventus al lavoro per il rinnovo di McKennie. Sull'americano Marsiglia, Milan, Inter e Roma

Dopo Kenan Yildiz, che ha prolungato nelle scorse ore fino al 2030, la Juventus è al lavoro per blindare anche altri giocatori, come per esempio Weston McKennie, centrocampista classe 1988 che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. I dirigenti bianconeri sono al lavoro per blindarlo e respingere l'assalto di quei club che hanno messo nel mirino l'americano come Marsiglia, Milan, Inter e Roma. Lo riferisce stamattina Il Giornale.

