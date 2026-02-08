Juventus al lavoro per il rinnovo di McKennie. Sull'americano Marsiglia, Milan, Inter e Roma
Dopo Kenan Yildiz, che ha prolungato nelle scorse ore fino al 2030, la Juventus è al lavoro per blindare anche altri giocatori, come per esempio Weston McKennie, centrocampista classe 1988 che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. I dirigenti bianconeri sono al lavoro per blindarlo e respingere l'assalto di quei club che hanno messo nel mirino l'americano come Marsiglia, Milan, Inter e Roma. Lo riferisce stamattina Il Giornale.
Questo il programma della 24^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa 0-0
SABATO 7/02
Genoa-Napoli 2-3
Fiorentina-Torino 2-2
DOMENICA 8/02
Bologna - Parma h. 12:30 DAZN
Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY
MERCOLEDÌ' 18/02
Milan - Como h. 20.45 DAZN
