Un mese al derby di Milano: i calendari di Milan e Inter a confronto
Il derby di Milano in programma tra un mese dirà molto, ma anche le settimane precedenti potrebbero essere molto importanti nella lotta scudetto tra Milan e Inter, attualmente distanziati in classifica da cinque punti. Dando un occhio ai calendari delle due formazioni, emerge prima di tutto che i nerazzurri giocheranno tre partite in più, vale a dire la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt dell'ex milanista Hauge e la semifinale di andata della Coppa Italia contro Napoli o Como pochi giorni prima della stracittadina milanese. Per quanto riguarda le avversarie in campionato, sia Milan che Inter affronteranno una squadra della parte sinistra della classifica (il Como per Allegri, la Juventus per Chivu) e tre squadre che sono invece nella parte destra della graduatoria (Pisa, Parma e Cremonese per i rossoneri, Sassuolo, Lecce e Genoa per i nerazzurri). Un occhio poi anche a cosa succederà dopo il derby: se la formazione milanista avrà una settimana per preparare la successiva gara in casa della Lazio, quella interista, se dovesse passare i playoff, potrebbe avere l'andata degli ottavi di Champions League contro una tra Manchester City e Sporting Lisbona (il 10 o 11 marzo).
CALENDARIO MILAN:
Pisa
Como
Parma
Cremonese
DERBY
Totale: 4 partite
CALENDARIO INTER:
Sassuolo
Juventus
Bodo/Glimt (Champions League)
Lecce
Bodo/Gimt (Champions League)
Genoa
Napoli o Como (Coppa Italia)
DERBY
Totale: 7 partite
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan