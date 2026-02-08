Un mese al derby di Milano: i calendari di Milan e Inter a confronto

Il derby di Milano in programma tra un mese dirà molto, ma anche le settimane precedenti potrebbero essere molto importanti nella lotta scudetto tra Milan e Inter, attualmente distanziati in classifica da cinque punti. Dando un occhio ai calendari delle due formazioni, emerge prima di tutto che i nerazzurri giocheranno tre partite in più, vale a dire la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt dell'ex milanista Hauge e la semifinale di andata della Coppa Italia contro Napoli o Como pochi giorni prima della stracittadina milanese. Per quanto riguarda le avversarie in campionato, sia Milan che Inter affronteranno una squadra della parte sinistra della classifica (il Como per Allegri, la Juventus per Chivu) e tre squadre che sono invece nella parte destra della graduatoria (Pisa, Parma e Cremonese per i rossoneri, Sassuolo, Lecce e Genoa per i nerazzurri). Un occhio poi anche a cosa succederà dopo il derby: se la formazione milanista avrà una settimana per preparare la successiva gara in casa della Lazio, quella interista, se dovesse passare i playoff, potrebbe avere l'andata degli ottavi di Champions League contro una tra Manchester City e Sporting Lisbona (il 10 o 11 marzo).

CALENDARIO MILAN:

Pisa

Como

Parma

Cremonese

DERBY

Totale: 4 partite

CALENDARIO INTER:

Sassuolo

Juventus

Bodo/Glimt (Champions League)

Lecce

Bodo/Gimt (Champions League)

Genoa

Napoli o Como (Coppa Italia)

DERBY

Totale: 7 partite