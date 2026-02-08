Sirene inglesi per Vlahovic: anche Chelsea e Tottenham sul serbo. Milan sempre sullo sfondo

Attualmente il suo pensiero principale è quello di tornare il prima possibile in campo visto che al momento è ai box per una lesione all'adduttore, ma, essendo in scadenza di contratto a fine stagione, non possono mancare anche le voci di mercato sul futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferisce FootMercato, tra le pretendenti per l'attaccante della Juventus ci sarebbero anche due club inglesi, vale a dire Chelsea e Tottenham.

Anche in Germania e Spagna ci sono delle pretendenti per il giocatore serbo: negli ultimi mesi, club come Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Barcellona hanno infatti chiesto informazioni. Sullo sfondo c'è poi sempre il Milan di Massimiliano Allegri che già la scorsa estate lo ha seguito con grande attenzione.