Milan, la lunga rincorsa di Ardon Jashari: lo svizzero cerca più spazio

Nessun tifoso milanista si può dimenticare l'infinita trattativa che in estate il Milan ha avuto con il Club Brugge per Ardon Jashari: settimane e settimane di voci e indiscrezioni, fino all'accordo definitivo che ha permesso allo svizzero di esaudire il suo sogno, cioè vestire la maglia rossonera. Peccato però che per ora le cose non stanno andando come si aspettava per colpa del grave infortunio di fine agosto che lo ha tenuto fuori per alcuni mesi (frattura composta del perone destro dopo uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez).

Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che Jashari è tornato in campo da tempo, ma al momento fatica a trovare spazio nel Milan di Max Allegri che lo vede come alternativa di Luka Modric nel ruolo di regista davanti alla difesa. Togliere dal terreno di gioco il campione croato, però, è difficilissimo e così lo svizzero sta giocando poco. L'ex Club Brugge avrebbe bisogno di più minuti sul terreno di gioco anche per ritrovare la forma migliore dopo il lungo stop.