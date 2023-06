Juventus, come ds potrebbe tornare di moda il nome di Massara

MilanNews.it

In attesa di Cristiano Giuntoli, la Juventus ha scelto di promuovere a ds della prima squadra chi, finora, si è occupato della formazione Next Gen: Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da Tuttosport la scelta appare già presa, ma c'è una possibile variabile da conteggiare in extremis. Quella che porta a Frederic Massara. Vista la turbolenta situazione in casa Milan se l'attuale braccio destro di Paolo Maldini dovesse liberarsi a breve, ecco che la Juve potrebbe fare un tentativo in extremis.