Juventus, emissari bianconeri in Argentina per Julian Alvarez

La Juventus ha inviato alcuni emissari in Argentina per seguire dal vivo le gesta di Julian Alvarez, obiettivo sensibile in vista dei prossimi mesi di mercato. Il giocatore, che il River sta cercando di rinnovare visto il contratto in scadenza nel dicembre del 2022, piace molto anche al Milan e alla Fiorentina, che forte degli ottimi rapporti con i Milionarios si muove in silenzio provando a gestire questa sorta di vantaggio. Non solo, anche Diego Simeone è rimasto colpito dalle sue qualità e dalla sua personalità e dunque anche l'Atletico Madrid potrebbe rivelarsi un ostico avversario per le squadre italiane interessate al suo talento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.