Juventus-Fiorentina 0-3: l'undici di Pirlo crolla allo Stadium

La Juventus, dopo aver "perso" i tre punti assegnati a tavolino per la gara col Napoli (che si giocherà a data da destinarsi), cade rovinosamente allo Stadium contro la Fiorentina. I viola passano subito in vantaggio con Vlahovic, poi Cuadrado si fa espellere per un fallaccio su Castrovilli ravvisato dal VAR. Nella ripresa i bianconeri tentano il pareggio, ma la frittata Bonucci-Alex Sandro dà il là all'autorete del laterale brasiliano, lo 0-2 per i toscani. La gara si chiude 0-3 con il gol dell'ex firmato da Caceres.