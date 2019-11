Juventus, Gama: "La sfida contro il Milan una partita tra due grandi"

Sara Gama, difensore della Juventus Femminile, ha parlato della sfida di domenica contro il Milan durante a margine di Sportweek Talk. Questo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com: "Milan-Juve? Partita tra due grandi. L'anno scorso abbiamo terminato il campionato davanti, ma la terza era a meno tre. I numeri parlano. Conta l'approccio alla gara, sempre. Si gioca a calcio per fare queste partite, speriamo che i nostri tifosi ci seguano numerosi. Futuro movimento italiano? Nel 2015 sono arrivate le norme per le squadre professionistiche, stiamo lavorando in ottica nazionale, ma serve tempo. Un conto è ragionare da professionista, con certe regole, già all'età di 6 anni, un altro è farlo a 15-20. Siamo appena partiti e comunque stiamo già bruciando i tempi. Il Mondiale ha testato il nostro livello, ma è chiaro che senza gavetta non si può andare da nessuna parte".