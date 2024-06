Juventus, idea Saelemaekers per la fascia: si può fare in prestito con diritto o obbligo

vedi letture

Rinforzi in ogni reparto. La Juventus non intende arrivare impreparata alla prossima sessione di calciomercato che prenderà il via ufficialmente la prossima settimana. Giuntoli e la sua squadra hanno diversi nomi in lista per accontentare mister Thiago Motta in vista di una stagione che dovrà rivedere i bianconeri fra i protagonisti in Italia e non solo. Il terzo posto e la Coppa Italia conquistata la scorsa stagione sono un buon traguardo ma adesso l'obiettivo sarà quello di tornare a lottare per il titolo.

Si pensa a Saelemaekers

Oltre alla difesa e il centrocampo, la Juve starebbe pensando di rinforzare anche la fascia e il nome più gettonato, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe quello di Alexis Saelemaekers, allenato da Motta l'anno scorso a Bologna. Dovrebbe essere lui il profilo indicato in quanto sa coprire la fascia facendo bene sia la fase offensiva sia quella difensiva.

La formula

Fra i protagonisti della cavalcata Champions del Bologna con quattro reti in 30 presenze, Saelemaekers è ritornato al Milan, proprietario del cartellino. La società rossonera, si legge sul quotidiano, valuta il giocatore poco più di 10 milioni di euro e la formula che potrebbe essere proposta dalla Juventus sarebbe quella di un prestito con diritto o con obbligo di riscatto ad un prezzo già stabilito.