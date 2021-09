Juventus-Milan, Allegri: "È più importante per loro"

(ANSA) - TORINO, 18 SET - "E' sempre Juve-Milan, è una delle partite più importanti se non la più importante: abbiamo solo un punto in classifica, dobbiamo dare seguito al successo in Champions": così il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, presenta la sfida contro i rossoneri. "Loro giocano insieme da tre anni, stanno acquisendo certezze e sicurezze - spiega Allegri - e noi stiamo crescendo: ci alleniamo tutti insieme da una settimana, ci fa ben sperare per domani ma è più importante per loro che per noi". (ANSA).