Juventus-Milan, arbitra Colombo: i precedenti dei rossoneri con il fischietto di Como sono pessimi

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan è stata affidata all'arbitro Andrea Colombo, classe 1990 della sezione di Como. Il fischietto lombardo ha già diretto per 5 volte in carriera una partita dei bianconeri, mentre sono 3 i precedenti con il Diavolo.

In tutte queste occasioni il Milan ha sempre perso. È successo il 18/02/2024 in occasione di Monza-Milan 4 a 2, quando per i rossoneri venne anche espulso Luka Jovic. È successo il 22/04/2024 in occasione della sconfitta nel derby contro l'Inter che è poi valsa il 20 scudetto nella storia dei nerazzurri, così come lo scorso 29 ottobre quando il Napoli sbancò San Siro 2 a 0 grazie alle reti di Kvaratskhelia e Romelu Lukaku.