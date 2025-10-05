Juventus-Milan, la Curva Sud protesta sulle modalità di vendita ed il prezzo per il settore ospiti

Per l'ennesimo anno consecutivo la Curva Sud Milano questa sera non sarà in trasferta con la squadra all'Allianz Stadium: il tifo organizzato rossonero continua con la protesta per la modalità di vendita dei biglietti per il settore ospite da parte della Juventus, la non distinzione tra parte superiore e parte inferiore nel settore ed il prezzo elevatissimo, 65€ a tagliando. La Curva Sud chiede da anni un tetto massimo al costo dei biglietti in trasferta, così come avviene nel resto d'Europa.

Ma già a partire dalla gara contro la Fiorentina a San Siro la Sud tornerà più carica che mai a tifare e caricare la squadra incessantemente, questa volta con l'aggiunta delle bandiere e striscioni: già dal match contro il Napoli è tornato il sereno, la protesta di oggi è contro la Juventus e non contro il Milan.