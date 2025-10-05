Juventus-Milan, la Curva Sud protesta sulle modalità di vendita ed il prezzo per il settore ospiti

Juventus-Milan, la Curva Sud protesta sulle modalità di vendita ed il prezzo per il settore ospiti
Oggi alle 16:35News
di Manuel Del Vecchio

Per l'ennesimo anno consecutivo la Curva Sud Milano questa sera non sarà in trasferta con la squadra all'Allianz Stadium: il tifo organizzato rossonero continua con la protesta per la modalità di vendita dei biglietti per il settore ospite da parte della Juventus, la non distinzione tra parte superiore e parte inferiore nel settore ed il prezzo elevatissimo, 65€ a tagliando. La Curva Sud chiede da anni un tetto massimo al costo dei biglietti in trasferta, così come avviene nel resto d'Europa.

Ma già a partire dalla gara contro la Fiorentina a San Siro la Sud tornerà più carica che mai a tifare e caricare la squadra incessantemente, questa volta con l'aggiunta delle bandiere e striscioni: già dal match contro il Napoli è tornato il sereno, la protesta di oggi è contro la Juventus e non contro il Milan.