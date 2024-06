Juventus, notificato il licenziamento a Allegri: il tecnico presenterà ricorso

Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus. Come raccolto dalla redazione di TMW, il tecnico toscano ha ricevuto questa mattina la notifica del licenziamento per giusta causa. A far scattare questo provvedimento, il comportamento tenuto dall'ex allenatore bianconero nel corso della finale di Coppa Italia vinta per 1-0 contro l'Atalanta all'Olimpico di Roma.

Tutto ci porta a credere che prossimamente Allegri presenterà un ricorso al Tribunale ed al Giudice del lavoro per questo licenziamento. La storia d'amore fra il tecnico italiano finirà dunque in Tribunale senza esclusione di colpi, con l'ex bianconero che potrebbe arrivare a chiedere anche dei danni d'immagine alla Vecchia Signora.