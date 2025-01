Juventus su Tomori, Legrottaglie: "Ma perché il Milan dovrebbe venderlo?"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il doppio ex di Milan e Juventus Nicola Legrottaglie ha parlato della possibilità per la Vecchia Signora di investire sul rossonero Fikayo Tomori per andare a rinforzare e completare la difesa di Thiago Motta. Questa soluzione non convincerebbe l'ex calciatore:

"Se la Juventus vuole Tomori, significa che è un giocatore adatto per un certo tipo di gioco. Perché il Milan dovrebbe darlo alla Juventus? Poi sarebbe costretto a trovare un altro centrale, difficile da reperire a gennaio. Non credo proprio che il Milan lo farà: se avesse in casa un centrale più forte di Tomori, avrebbe un senso. Ma in questo momento non credo ci siano tanti difensori in grado di poterlo sostituire. Posso sbagliare, ma non credo ci possa davvero essere questo trasferimento.

Tra gli altri centrali del Milan, è l'unico con quelle caratteristiche: può rompere la linea, andando in avanti in pressione, può recuperare lo spazio in corsa. Credo che il Milan non abbia interesse, a meno che non arrivi un'offerta così clamorosa, irrinunciabile per motivi economici. Ma secondo me il Milan non farà quest'operazione".