K. Serra: "Il Milan Femminile resta in corsa Champions ma per lo scudetto Juve e Fiorentina sono più attrezzate"

Katia Serra, intervenuta a Sky Sport 24, ha parlato del campionato femminile: "C'è ancora lo scontro diretto tra Fiorentina e Juve, la lotta sotto il profilo Champions rimane aperta, il Milan può riavvicinarsi. Obiettivamente per la lotta scudetto Fiorentina e Juventus sono più attrezzate, hanno anche rose più complete. Il Milan non è mai riuscito a fare turnover perché ha una rosa più corta, in panchina ha delle giovani, non ha calciatrici di esperienza pronte per fare la differenza. Fiorentina e Juventus inoltre hanno anche la miglior difesa".