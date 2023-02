Kakà: "Non credo alla tesi di un Milan stressato post scudetto: questi ragazzi hanno già superato delle pressioni"

MilanNews.it

Kakà ha commentato sulla Gazzetta dello Sport il giudizio di Arrigo Sacchi secondo cui il Milan sarebbe arrivato stressato dalle aspettative post scudetto e per questo avrebbe mollato la presa nella stagione in corso. Queste le parole di Kakà: "Non credo a questa tesi. Questi ragazzi hanno sopportato le pressioni anche nel primo anno, quando c’era da vincere dopo tanti anni, e sono stati aiutati dai più esperti. Ormai anche i più giovani sono abituati. Se giochi nel Milan, sai come funziona"