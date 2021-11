Kalac: "Il Milan sta tornando con gente di calcio con Maldini. Derby? Ecco chi vincerà"

Intervenuto ai microfoni di The Italian Football Podcast, l'ex portiere rossonero Zeljko Kalac, ha commentato così il ritorno del Milan in Europa e in Italia: "Il Milan sta tornando al suo posto. Dietro le quinte c'è gente che conosce il club, gente di calcio come Maldini. Non stanno spendendo enormi quantità di denaro, ma stanno portando le persone giuste".

Sul derby: "La guarderò, sono due squadre molto buone. L'Inter è molto forte, ma mi piace molto come gioca il Milan. Hanno coraggio, giocano un calcio moderno, mobilità, hanno gol, difendono come una squadra. Sarà una partita spaccata, ma per me vincerà il Milan".