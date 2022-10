Kalulu e il pre-partita: "Se non sono le 20:35 non sento niente..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato da NSS Sports, Pierre Kalulu si è così espresso sull'impatto con il calcio italiano: "Io sento pochissimo la pressione. Secondo me la tensione vera, quella che ti blocca la pancia la devi sentire appena entri in campo, non prima. Ad esempio noi giochiamo domenica alle 20:45 (a San Siro contro il Napoli, ndr), se non sono le 20:35 io ancora non sento niente, poi mi arrivano le sensazioni giuste ed entro in clima partita. Quando hai la mia età magari non te ne rendi sempre conto. Allo stesso tempo sei già un esempio per un sacco di persone, una fonte di gioia quando sei in campo. Il calcio in Italia è importantissimo per i tifosi, quindi è giusto dare il massimo per loro. Magari quando sei italiano e vivi sempre in Italia per te è una cosa normale, ma se vai all’estero capisci come sia una passione fortissima".