Karagumruk a tinte rossonere: battuto il Konyaspor con gol di Bertolacci. Biglia e Borini in campo

Nella SuperLig turca torna alla vittoria, dopo tre giri a vuoto, il Fatih Karagumruk che ha al suo interno una nutrita colonia di rappresentanti della nostra Serie A, italiani e non solo. Uno di questi è stato molto importante nel successo per 2-1 di oggi contro il Konyaspor: il centrocampista Andrea Bertolacci, ex Milan e Genoa tra le altre, ha infatti aperto le danze dell'incontro al minuto 66 con il suo primo gol in terra turca, diventando il quinto italiano nella storia a riuscirci. Viviano in porta, Biglia davanti alla difesa e Borini al centro dell'attacco: questi gli altri ex "italiani" in campo, tutti partiti da titolari.