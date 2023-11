Kehl (ds Borussia): "Conosco San Siro, so quanto sarà caldo emotivamente"

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund ha parlato ai canali del club tedesco alla vigilia dell'impegno di Champions League a San Siro, in casa del Milan, e in seguito al successo in Bundesliga di sabato contro l'altro Borussia, il Monchengladbach: "Nel fine settimana abbiamo fatto un passo importante, ora c'è grande attesa per martedì. Abbiamo lavorato per arrivare alla sfida da primi del girone, sappiamo però di avere davanti a noi un compito arduo".

Poi un commento sull'atmosfera di San Siro: "Grande tradizione, ci ho giocato un paio di volte e mi vengono in mente i Mondiali del 90. Vogliamo scriverci una bella storia, per farlo dovremo essere concentrati fin dall'inizio. Dovremo essere svegli fin dall'inizio. Il Milan se vincesse potrebbe fare un grande salto, conosco bene anche lo stadio e so quanto caldo sarà emotivamente".