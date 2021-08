Kessie ai box, l’ultimo (e unico) infortunio risaliva all’aprile 2019

Durante l'allenamento del 12 agosto a MilanelloFranck Kessie ha accusato dolore alla gamba sinistra: si tratterebbe di uno stiramento del flessore, i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Ci si aspetta infatti che l'ivoriano possa tornare a disposizione di mister Pioli già dopo la sosta, prima della partita di Serie A contro la Lazio. Per il roccioso centrocampista si tratta solo del secondo stop fisico in carriera dopo quello ad aprile 2019 per un infiammazione al ginocchio: allora Franck stette fuori per 5 giorni.