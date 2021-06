Kessie, che numeri: è il giocatore di A che ha recuperato più palloni nella stagione 2020/21

Guardando a dati e statistiche di questa stagione non si possono non sottolineare i numeri di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, in particolare, si è distinto in tantissime giocate ma sopratutto come diga del centrocampo rossonero. Secondo quanto riporta Sofascore, il numero 79 è il giocatore che ha effettuato più recuperi palla nella stagione 2020/21 in A. Questa la classifica dei primi 5.

1. Kessie - 269 recuperi palla

2. De Roon - 258 recuperi palla

3. Freuler - 257 recuperi palla

4. Schouten - 249 recuperi palla

5. Locatelli - 239 recuperi palla