Franck Kessie, intervistato da Milan Tv, ha parlato del cambio in panchina: "Abbiamo cambiato allenatore, mi dispiace per mister Giampaolo e lo ringrazio per tutto, perché mi ha sempre messo in campo come gli altri. E' arrivato un nuovo staff e un nuovo mister. Dobbiamo capire cosa vogliono per poterlo replicare in campo".