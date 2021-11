Kessie vs Anguissa: questa sera i centrocampisti di Milan e Napoli si sfideranno con le nazionali

Tra i duelli ad alta quota che potrebbero presentarsi nelle prossime giornate, in Serie A, figura quello tra il centrocampo rossonero e quello del Napoli. I partenopei e il Milan, infatti, condividono la testa della classifica e i meriti vanno anche ad alcuni singoli delle due squadre come Kessie e Zambo-Anguissa. Questa sera, i due granitici centrocampisti si affronteranno nella sfida tra Camerun e Costa D'Avorio per quello che sarà un assaggio del match in campionato.