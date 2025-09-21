Kirovski: "Milan Futuro, strategia chiara: giochiamo con i giovani. Lavoriamo tutti i giorni insieme con lo staff della Prima Squadra"

Jovan Kirovski, dirigente rossonero che si occupa del progetto Milan Futuro, ha parlato a Vivo Azzurro TV prima della gara odierna contro il Chievo. Le sue dichiarazioni:

Su Oddo ed il progetto:

"Con Massimo abbiamo un allenatore di grande esperienza in tutte le categorie. È stato anche giocatore del Milan e questo è importante. Abbiamo una strategia chiara per il nostro progetto: giochiamo con giocatori giovani. Ieri ad esempio in Primavera c’erano otto classe 2008".

Come sono i rapporti con lo staff della Prima Squadra?

“Lavoriamo tutti insieme tutti i giorni, i nostri staff parlano tutti i giorni con quello della Prima Squadra, anche con quello della Primavera. Lavoriamo tutti i giorni insieme”.