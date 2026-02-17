Kirovski sui nuovi giovani arrivati a gennaio: "Ora dobbiamo lavorare con questi talenti"

Nel corso della puntata dell'Inferno del Lunedì, programma del palinsesto di Milan TV, è stata mandata in onda l'intervista esclusiva a Jovan Kirovski, direttore tecnico del progetto Milan Futuro, al suo secondo anno al lavoro nel club rossonero, che ha concesso le sue prime dichiarazioni in italiano parlando di quelli che sono i programmi attuali e futuri della seconda squadra rossonera. Un estratto delle sue dichiarazioni, rilasciate dal suo ufficio di Milanello.

Sui nuovi arrivi di gennaio: "Abbiamo lavorato bene con il nostro team di scout. Abbiamo portato quattro giocatori diversi, fisicamente forti. Malick Cissè ha giocato con il Senegal U17 ai Mondiali. Anche italiani come Sardo e Alphadjo Cissè, super talenti. Adesso l'importante per noi è lavorare con questi talenti"