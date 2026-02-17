Allegri verso il Como: "Non abbiamo più margini d'errore"

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "A parte Rabiot squalificato, stanno tutti abbastanza bene. Saelemaekers recuperato, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Como, recupero della partita che si sarebbe dovuta giocate a Perth. "Leao? Sta bene, è un giocatore - così come Pulisic - che ha avuto una stagione con problematiche fisiche e nella parte finale di stagione tra un mese circa quando serviranno giocatori tecnici, ci darà una grande mano", aggiorna l'allenatore.

"Siamo negli ultimi tre mesi, qui si decide la stagione. Non abbiamo più margine d'errore né tempo per recuperare. Domani è una partita difficile, il Como è in piena lotta per la Champions". (ANSA).