Zazzaroni: "Saelemaekers, gesto del campione. Ieri il belga ha visitato i ragazzi sopravvissuti a Crans Montana"
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, racconta del bel gesto di Alexis Saelemaekers. Il calciatore rossonero ieri è andato a trovare Kean, uno dei ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans Montana:
"Ieri Kean, il diciassettenne sopravvissuto di Crans, non è stato bene, una delle tante giornate nere, mi ha raccontato il padre. Nel pomeriggio però ha ritrovato energia e il sorriso quando Alexis Saelemaekers è andato a trovarlo ed è stato con lui per due ore. In realtà, il belga si è fermato con tutti i sei ragazzi ricoverati per almeno 20’.
Il gesto del campione lo trovo bellissimo.
[Ho chiesto il permesso di pubblicare la notizia a cose fatte, naturalmente]".
