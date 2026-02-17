Zazzaroni: "Saelemaekers, gesto del campione. Ieri il belga ha visitato i ragazzi sopravvissuti a Crans Montana"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, racconta del bel gesto di Alexis Saelemaekers. Il calciatore rossonero ieri è andato a trovare Kean, uno dei ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans Montana:

"Ieri Kean, il diciassettenne sopravvissuto di Crans, non è stato bene, una delle tante giornate nere, mi ha raccontato il padre. Nel pomeriggio però ha ritrovato energia e il sorriso quando Alexis Saelemaekers è andato a trovarlo ed è stato con lui per due ore. In realtà, il belga si è fermato con tutti i sei ragazzi ricoverati per almeno 20’.

Il gesto del campione lo trovo bellissimo.

[Ho chiesto il permesso di pubblicare la notizia a cose fatte, naturalmente]".