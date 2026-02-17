Giudice Sportivo, Rabiot squalificato una giornata. Seconda ammonizione per "proteste nei confronti degli ufficiali di gara"

Al termine della 25esima giornata è stato diramato il comunicato del Giudice Sportivo per quanto riguarda sanzioni disciplinari, squalifiche ed eventuali multe.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MORATA MARTIN Alvaro Borja (Como): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
Salterà la sfida di domani con il Milan.

RABIOT Adrien (Milan): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Salterà la sfida di domani contro il Como.